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لبنان

جديد "عدّاد الكوليرا" في لبنان.. كم أصبح عدد الإصابات؟

Lebanon 24
05-11-2022 | 17:03
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بوباء "الكوليرا"، مشيرة إلى أن العدد التراكمي للحالات ارتفع إلى 426.
 
وأوضحت الوزارة أنه لم يجر تسجيل أي حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أن العدد التراكمي للوفيات هو 18. 
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