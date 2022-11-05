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لبنان
آخر أرقام "كورونا" في لبنان.. إليكم بيان وزارة الصحّة
Lebanon 24
05-11-2022
|
17:10
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة أن العدد التراكمي للحالات المثبتة بات 1219141.
مع هذا، فقد أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة.
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