تحذير أميركي من التفكك واوساط حكومية تؤكد: الاهم تسريع انتخاب الرئيس

عشية دخول لبنان الأسبوع الثاني من الشغور الرئاسي، وسط عدم تعويل على نتائج حاسمة في جلسة الانتخاب الخامسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب بري يوم الخميس، توقفت أوساط سياسية عند كلام مُساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف التي قالت" إنّ لبنان سيضطرّ على الأرجح إلى تحمّل المزيد من الألم قبل أن يشكّل البلد المتوسّطي الفقير حكومة جديدة، مع احتمال "تفكّك" كامل للدّولة".

وقالت مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، في حدث استضافه مركز ويلسون بواشنطن العاصمة: "يجب أن تسوء الأمور قبل أن يتصاعد الضّغط الشّعبي بهذه الطّريقة". وأضافت ليف: أستطيع أن أرى سيناريوهات حيث يكون هناك تفكك، حيث يكون هناك تفكّك فقط. أتخيّل بطريقة ما أنّ الكثير من هؤلاء البرلمانيّين يحزمون حقائبهم ويذهبون إلى أماكن في أوروبا حيث لديهم ممتلكات.

ولفتت ليف إلى أنّ "هناك اعتقاداً خاطئاً بين أولئك الذين لا يريدون أن يروا الإصلاحات في قطاع البنوك أو الكهرباء أنّنا لسنا بحاجة إلى هذا القرض البالغ 3 مليارات دولار لأنّ لدينا كل هذا الغاز الطبيعي".

ونبّهت إلى أنّ الحقيقة هي أنّ "التنقيب عن الغاز" يستحقّ سنوات من العمل. إنه ليس مالاً في البنك.

وقال مسؤولون لبنانيّون إنّ الولايات المتّحدة وعدت بحماية الاتّفاقية في مواجهة فوز نتنياهو. ورفضت ليف تحديد الخطوات التي ستتّخذها واشنطن لحماية الصفقة أو ما إذا كانت تعتقد أنّ حكومة بقيادة نتنياهو ستمزّقها.

قالت: "سنرى. أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأصوات التي تنصحه (نتنياهو) بخلاف ذلك"، مضيفةً أنّ الصّفقة "جيّدة لإسرائيل".

حكوميا قالت اوساط حكومية معنية ل"الديار": ان الاساس والاهم هو تسريع انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وهذه مسؤولية النواب والمجلس النيابي.

واضافت « لا رئيس الحكومة ولا الحكومة يطمحان الى الحلول محل رئيس الجمهورية او ممارسة صلاحياته، بل ان الاولوية هي لانتخاب الرئيس».

وحول عمل الحكومة قال المصدر انها ستتابع دورها الذي بدأته وفق ما يحكم الدستور وفي اطار صلاحياتها، وما حصل في جلسة مجلس النواب الاخيرة يشكل موقفا نيابيا داعما لعملها واستمراريته، ويعتبر عنصرا اضافيا دافعا لممارسة هذا الدور في اطار الاصول الدستورية .

وعن مشاركة الرئيس ميقاتي في مؤتمر المناخ في مصر، قالت المصادر انه سيلتقي عددا من القادة والرؤساء ورؤساء الحكومات على هامش المؤتمر لشرح الوضع في لبنان.