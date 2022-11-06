هل يتجاوب بري مع المساعي لاطلاق حوار تشاوري بعد جلسة الخميس؟

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تشكل المراوحة عنوان المرحلة الراهنة في ظل انسداد آفاق التوافق حتى الان، وفق ما قال مصدر سياسي بارز ل" الديار"، قال انه "من الصعب التكهن بفترة الفراغ الرئاسي لان التطورات قد تحمل معطيات حول مصير الاستحقاق الرئاسي في اي وقت".وبحسب « الديار» فانه بعد ان سحب الرئيس نبيه بري مبادرته للحوار حول رئاسة الجمهورية نتيجة معارضة القوات اللبنانية والتيار وموقف البطريرك الراعي غير المشجع يسعى بعض الاطراف والسعاة الى اعادة فكرة الحوار التي طرحها رئيس المجلس بعد جلسة الخميس المقبل، على ان يتبلور شكله واليته في ضوء المساعي المتوقعة. ويدور الحديث عن تبني فكرة اجراء الرئيس بري مشاورات حوارية مع الكتل النيابية.لكن مصادر عين التينة نفت علمها بهذه الاجواء وتجنبت الخوض في هذا الموضوع، مكتفية بالقول انه ليس لديها اي شيء سوى دعوة الرئيس بري لجلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس المقبل، وتاكيده للنواب انه سيكون هناك دعوات لجلسات مماثلة متتالية الى حين انتخاب رئيس الجمهورية.وفي شأن انتخاب الرئيس سئل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على هامش منتدى اتفاق الطائف امس في الاونسكو عما اذا كان يمكن التوافق على فرنجية فاجاب «لا، مرشحنا حتى هذه اللحظة ميشال معوض».ووفقا للمعلومات التي توافرت للديار فانه من غير المستبعد، على حد مصادر مطلعة، ان تلي سلسلة الدعوات الخارجية الاخيرة للاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتقصير فترة الفراغ الرئاسي تدخلات مباشرة ناشطة لا سيما من فرنسا مع القوى السياسية لازالة العقبات امام انتخاب الرئيس وعدم اطالة فترة الفراغ، لا سيما في ظل مخاوف متنامية بحصول توترات سياسية قد تنعكس على الارض او تحدث خضات تزيد من تفاقم الوضع سوءا.