تجمع المزارعين: لا اصابات بالكوليرا في مزروعاتنا المصدرة لغاية الان

اكد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي في حديث ل" الديار" انه لغاية الان لم يحدث اي اصابة بوباء الكوليرا في الخضر والفواكه وبالتالي فان عملية التصدير الزراعي مستمرة بعد خضوع المواد الزراعية المصدرة الى فحص دقيق من المختبرات المعنية واعطاء شهادة صحية تؤكد على خلو هذه المواد من اي وباء بالكوليرا والدليل على ذلك ان اكثر من 200 شاحنة محملة بالبطلطا والتفاح والاجاص والافوكا والخرما خضعت الى فحص دقيق في المختبرات الصحية الاردنية من وباء الكوليرا فتبين انها صالحة مئة في المئة.

اصاف: كما ان باخرتين محملتين بالمواد الزراعية ثبت خلوها من اي وباء بالكوليرا وقد تم شحنها بحرا اضافة الى كميات زراعية اخرى يتم تصديرها جوا.

واكد ان السوق المحلي يخضع لمراقبة دقيقة ولعملية التبع ووزارة الزراعة بالمرصاد لاي مخالفة كما ان الاعلام لا يقصر اذا ثبت ان هناك مواد زراعية مصابة بالكوليرا من جراء سقيها بمياه ملوثة.

وجزم ترشيشي انه لغاية الان لا يوجد اي اصابة بالكوليرا في الخضر والفواكه وفي كل يوم تخضع المنتوجات الزراعية لفحص دقيق بهذا الشان من خلال المختبرات التي تعتمد المعايير العالمية.