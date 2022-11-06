ميقاتي الى "مؤتمر الامم المتحدة للمناخ" بشرم الشيخ

يغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيروت اليوم متوجها الى مصر للمشاركة في "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27"، الذي سيعقد على مدى يومين في شرم الشيخ.

وتتجه الأنظار نحو هذا المؤتمر الذي يشارك فيه قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من دول العالم كافة.

والمؤتمر السنوي تحضره 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها رئيس الحكومة في المؤتمر، بعد المؤتمر السابق الذي انعقد في٣١ تشرين الاول من العام الفائت في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.

وسوف تشكل مشاركة الرئيس ميقاتي في المؤتمر على رأس وفد وزاري مناسبة لعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة والرؤساء والمسؤولين. وستكون هناك كلمة لرئيس الحكومة قبل ظهر الثلاثاء.

(وفي مقال للزميلة زينة كرم ينشر عند الساعة الحادية عشرة اضاءة شاملة على كل الملف وحديث مع وزير البيئة).