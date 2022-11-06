هل قاطع "تيّار المستقبل" حقاً مؤتمر ذكرى "الطائف"؟

كان لافتاً يوم أمس غياب النّائبة بهية الحريري عن المؤتمر الوطنيّ الـذي أقيم في قاعة الأونيسكو بمناسبة الذكرى الـ33 لإبرام اتفاق الطائف، بدعوةٍ من السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

حتماً، غياب الحريري حُكِيَ عنه بشكل علنيّ، لكن ما لم تتم الإشارة إليه هو أن شقيقها شفيق الحريري كان حاضراً في المؤتمر وجالساً بجانب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، ما ينفي مقاطعة آل الحريري للمناسبة.

وكشفت معلومات "لبنان24" أنّ مسؤولين بارزين في تيار "المستقبل" حضروا أيضاً في المؤتمر، وقد تم التقاط صور لهم في نطاق قصر الأونيسكو.