جديد الكهرباء وساعات التغذية.. إليكم آخر المعطيات

قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ الانتاج الحاليّ للكهرباء يتراوح بين 150 و 180 ميغاواط من معملي دير عمار والزهراني، في حين أن انتاج المعامل الكهرومائية يتراوح بين 50 و 60 ميغاواوط، ما يجعل مجموع الطاقة المُنتجة 200 ميغاواط.

وأشارت المصادر إلى أن معملي الذوق والجية باتا خارج الخدمة مؤخراً، لافتة إلى أنه اعتباراً من شهر كانون الأول المُقبل، ستكون هناك بوادر جديدة على صعيد التغذية الكهربائية لتزداد إلى حدّ الـ10 ساعات فعلياً على صعيد لبنان، وأضافت: "حالياً، فإن التغذية تتراوح بين 2 و 4 ساعات يومياً في أقصى الحالات، علماً أن التوزيع يتم بطريقة عادلة بين المناطق".

وعلى صعيد الفواتير، فقد كشفت المصادر أنّ مؤسسة "كهرباء لبنان" تتقاضى حالياً من المواطنين فاتورة تشمل استهلاك 4 أشهر، وذلك من أجل إنهاء الفواتير المُتراكمة على مدى عامين وأكثر.