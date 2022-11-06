Advertisement

لبنان

جديد الكهرباء وساعات التغذية.. إليكم آخر المعطيات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-11-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1007936-638033200230315634.png
Doc-P-1007936-638033200230315634.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ الانتاج الحاليّ للكهرباء يتراوح بين 150 و 180 ميغاواط من معملي دير عمار والزهراني، في حين أن انتاج المعامل الكهرومائية يتراوح بين 50 و 60 ميغاواوط، ما يجعل مجموع الطاقة المُنتجة 200 ميغاواط.

وأشارت المصادر إلى أن معملي الذوق والجية باتا خارج الخدمة مؤخراً، لافتة إلى أنه اعتباراً من شهر كانون الأول المُقبل، ستكون هناك بوادر جديدة على صعيد التغذية الكهربائية لتزداد إلى حدّ الـ10 ساعات فعلياً على صعيد لبنان، وأضافت: "حالياً، فإن التغذية تتراوح بين 2 و 4 ساعات يومياً في أقصى الحالات، علماً أن التوزيع يتم بطريقة عادلة بين المناطق".

وعلى صعيد الفواتير، فقد كشفت المصادر أنّ مؤسسة "كهرباء لبنان" تتقاضى حالياً من المواطنين فاتورة تشمل استهلاك 4 أشهر، وذلك من أجل إنهاء الفواتير المُتراكمة على مدى عامين وأكثر.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-11-06
11:04 | 2022-11-06
11:00 | 2022-11-06
10:55 | 2022-11-06
10:49 | 2022-11-06
10:43 | 2022-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website