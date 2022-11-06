الـTVA على الفاتورة مستمرة... ماذا عن الدولار؟

رغم الجدل الذي أُثير الشهر الماضي بين وزارتيّ الإقتصاد والماليّة بشأن فواتير المولّدات، حول موضوع فرض ضريبة الـTVA على المشتركين من قبل أصحاب "الموتورات"، وقيام حماية المستهلك بتسطير محاضر ضبط بحقّ المؤسسات التي تُسعّر الفاتورة بالدولار الأميركيّ، بدا لافتاً أيضاً هذا الشهر إستمرار أصحاب مولدّات بجباية الإشتراك بالدولار، أو ما يُوازيه بالليرة اللبنانيّة، بحسب سعر صرف السوق الموازيّة.

كذلك، أعلم أصحاب المولّدات المشتركين الذين لم يعمدوا على دفع الضريبة على القيمة المضافة في شهر تشرين الأوّل الماضي، أنّه يتوجّب عليهم دفعها إبتداءً من تشرين الثاني، علماً أنّ وزارة الإقتصاد علّقت دفعها.

في المقابل، أوضحت وزارة الماليّة أنّ كلّ شركة مسجّلة لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، يُمكنها إستحصال الـTVA بالليرة اللبنانيّة.