نظام طاقة شمسية ضخم في هذه المستشفى!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مستشفى حمود الجامعي في صيدا عمدت إلى تركيب نظام طاقة شمسية ضخم.

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وكانت مؤسسات ومستشفيات عدّة في مختلف المناطق قد اعتمدت الطاقة الشمسية بديلاً من الكهرباء.