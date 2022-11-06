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لبنان

نظام طاقة شمسية ضخم في هذه المستشفى!

Lebanon 24
06-11-2022 | 01:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مستشفى حمود الجامعي في صيدا عمدت إلى تركيب نظام طاقة شمسية ضخم.
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وكانت مؤسسات ومستشفيات عدّة في مختلف المناطق قد اعتمدت الطاقة الشمسية بديلاً من الكهرباء.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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