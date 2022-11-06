Advertisement

لبنان

نحاس: نحتاج الى قرارات حاسمة

Lebanon 24
06-11-2022 | 03:09
A-
A+
Doc-P-1007950-638033263548864023.jpg
Doc-P-1007950-638033263548864023.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، النائب والوزير السابق نقولا نحاس "أننا في وضع نحتاج فيه الى قرارات حاسمة، والا فسيستمرّ التدحرج"، مشدداً على أن رئيس الحكومة مضطر ان يقوم بواجباته وفق ما ينص عليه الدستور.
Advertisement

وفي حديث لـ"كواليس الاحد" عبر إذاعة "صوت لبنان"، لفت نحاس إلى أن الثقة هي أساس، قائلاً إنه "كلّما تأقلم ميقاتي مع مطالب الرئيس ميشال عون، دائماً يأتي التأجيل وتأتي الاجوبة بطرح جديد".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-11-06
11:04 | 2022-11-06
11:00 | 2022-11-06
10:55 | 2022-11-06
10:49 | 2022-11-06
10:43 | 2022-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website