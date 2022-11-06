نحاس: نحتاج الى قرارات حاسمة

Advertisement

أكّد مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، النائب والوزير السابق نقولا نحاس "أننا في وضع نحتاج فيه الى قرارات حاسمة، والا فسيستمرّ التدحرج"، مشدداً على أن رئيس الحكومة مضطر ان يقوم بواجباته وفق ما ينص عليه الدستور.وفي حديث لـ"كواليس الاحد" عبر إذاعة "صوت لبنان"، لفت نحاس إلى أن الثقة هي أساس، قائلاً إنه "كلّما تأقلم ميقاتي مع مطالب الرئيس ميشال عون، دائماً يأتي التأجيل وتأتي الاجوبة بطرح جديد".