لبنان في قلب صلاة البابا فرنسيس من البحرين... ماذا قال؟

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ذكر البابا فرنسيس، خلال الصلاة في كنيسة القلب الأقدس في المنامة، لبنان في كلمته التي ألقاها ضمن جولته إلى البحرين.وقال: "بما أنني أرى أن بعضكم من لبنان، فأنا أؤكد لكم صلاتي وقربي من بلدكم الحبيب المرهق والمتعب، وكذلك من جميع الشعوب التي تعاني في الشرق الأوسط".