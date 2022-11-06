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لبنان

لبنان في قلب صلاة البابا فرنسيس من البحرين... ماذا قال؟

Lebanon 24
06-11-2022 | 03:19
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ذكر البابا فرنسيس، خلال الصلاة في كنيسة القلب الأقدس في المنامة، لبنان في كلمته التي ألقاها ضمن جولته إلى البحرين.

وقال: "بما أنني أرى أن بعضكم من لبنان، فأنا أؤكد لكم صلاتي وقربي من بلدكم الحبيب المرهق والمتعب، وكذلك من جميع الشعوب التي تعاني في الشرق الأوسط".
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