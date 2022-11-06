جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في قضاء جبيل... "سوا منكمل المشوار"

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نظمت جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في قضاء جبيل مؤتمرها التربوي الاول للمدارس والثانويات الرسمية في القضاء، في صالة المؤتمرات في فندق ماجستيك - بيبلوس في جبيل، بعنوان "سوا منكمل المشوار"، برعاية راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون وحضوره.واعتبر المطران عون في كلمته، ان هذا الحضور في هذا المؤتمر يعبر عن الايمان بالوطن، منوها بالدور الذي تقوم به جمعية اصدقاء المدرسة الرسمية في قضاء جبيل .وقال: "لا يستطيع المجتمع المدني ان يقف متفرجا في اي ظرف صعب كالذي نعيشه في هذه الايام في وطننا، وكما نرى ابناء وطننا اصحاب الارادة الخيرة والايادي البيضاء والمعطاءة في الميادين كافة، بخاصة في المجال الطبي والاجتماعي الذين من خلال مساعدتهم استطعنا ان نصمد بشكل باهر امام كل التحديات الكبيرة والانهيار الكبير، وذلك لانه لا يزال يوجد رجال ونساء من كل الطوائف اللبنانية يؤمنون بوطنهم يقفون الى جانب اخوتهم ويساعدونهم لمواجهة هذه المرحلة الصعبة".واكد ان المدرسة الرسمية هي حاجة لوطننا لبنان ويجب ان نقف الى جانبها كرامة للانسان، معتبرا انه "اذا كان الانهيار الذي وصلنا اليه لا يؤمن الحد الادنى لمدارسنا ليكون الطالب محترما ومكرما، علينا نحن ان نقف الى جانب العائلات غير المقتدرة على تسجيل اولادها في المدارس الخاصة، لذلك يجب ان تكون المدرسة الرسمية هي الاساس".واشار الى ان "المدرسة الخاصة لا يمكن ان تحل مكان المدرسة الرسمية"، مؤكدا ان "القطاع التربوي مسؤولية الدولة التي تحصل الضرائب من المواطنين من اجل تغذية هذا القطاع".وقال: "أمام الانهيار لا نستطيع ان تقف متفرجين، لذلك لا بد من توجيه الشكر لكل الذين يقومون بمثل هذه المبادرات، علينا الوقوف الى جانبهم لتعزيز دور المدرسة الرسمية ونهضتها، وعلينا بذل الجهود مع كل الفاعليات والمقتدرين وصولا الى الغاية المرجوة لتبقى الصروح العملية قائمة في بلداتنا وقرانا".