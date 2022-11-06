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لبنان

الراعي يكشف ما قاله ملك البحرين له عن لبنان

Lebanon 24
06-11-2022 | 03:56
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أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أن ملك البحرين أبدى تضامنه مع لبنان وقال "لن أترك لبنان" واللبنانيون في البحرين قالوا لي "نحن ندمع لوضع لبنان".

واعتبر الراعي خلال عظة الأحد من بكركي، أنه يجب انتخاب رئيس للجمهورية حفاظاً على الكيان، قائلاً: "ليكن واضحاً أن الأولوية على الأولويات هي انتخاب رئيس الجمهورية ومع غيابه يتعذر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
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وأضاف: "لا، ليس رئيس الجمهورية لزوم ما لا يلزم بل هو حاكم الجمهورية والمشرف على مؤسساتها".

وللنواب قال الراعي: "ما قيمة نيابتكم اذا كنتم لا تملكون حرية القرار في انتخاب رئيس؟".
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