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لبنان

ماذا حصل خلال جلسة الجمعية العامة لنقابة المحامين في طرابلس؟

Lebanon 24
06-11-2022 | 04:06
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حضرت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، واعضاء مجلس النقابة في طرابلس، بناء لدعوة مجلس النقابة بتاريخ 5/10/2022 الجمعية العامة العادية للإنعقاد.

وبعد الإطلاع على محضر التوقيع المخصص لإحتساب النصاب القانوني، وبعد إنقضاء الساعة القانونية، وعدم إكتمال النصاب المنصوص عنه في المادة 38 من قانون تنظيم المهنة، تقرر رفع جلسة الجمعية العامة لعدم توافر النصاب القانوني.
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كما "تمّ تأكيد إنعقاد الجمعية العامة حكما يوم الأحد في 20/11/2022، في الزمان والمكان المقررين نفسيهما في الإعلان المبلغ والمنشور أولا وفقا للنصوص القانونية، حيث سيكون إجتماع الدورة الثانية قانونيا بمن حضر".
المصدر: الوكالة الوطنية
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