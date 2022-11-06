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لبنان

هذا ما سيقوم به محامو بيروت في الـ20 من الشهر الحالي

Lebanon 24
06-11-2022 | 04:09
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عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للمحامين، المقررة دورتها الأولى عند  التاسعة من صباح اليوم، لإنتخاب أربعة اعضاء في مجلس النقابة، إنفاذا لجدول الأعمال المقرر، بناء على دعوة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار الذي حضر وأعضاء مجلس النقابة، كما حضر المرشحون لمركز عضوية مجلس النقابة إضافة إلى زهاء 35 محاميا ممن يحق لهم الإشتراك في الجمعية.
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ترأس الإجتماع النقيب ناضر كسبار، وبعد الإنتظار حتى العاشرة، إفتتحت الجلسة وألقى النقيب كسبار كلمة بالمناسبة، وإذ تبين ان النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 38 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة لم يتوافر لعقد هذه الجمعية، تلا أمين السر الأستاذ سعد الدين الخطيب المحضر وأرجئ الإجتماع الى التاسعة من صباح يوم الاحد في العشرين من الشهر الحالي. 
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