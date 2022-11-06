اصطدم بكلب... حادث غريب في الضنية!



أفادت مندوية "لبنان 24" بأن المواطن "ع.ز" أصيب جراء انقلابه من على متن دراجته النارية إثر اصطدامه بكلب اثناء سلوكه الطريق عند مفرق السقي في بلدة سير- الضنية.



وعلى الفور، عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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