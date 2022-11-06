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لبنان

ميقاتي في مصر للمشاركة في مؤتمر COP27.. وسلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة والرؤساء

Lebanon 24
06-11-2022 | 04:14
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مصر قبل ظهر اليوم للمشاركة في "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27"، الذي سيعقد على مدى يومين في شرم الشيخ، بدعوة مشتركة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واالامم المتحدة.

ويضم الوفد اللبناني الى المؤتمر وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان لدى مصر علي الحلبي.

وستكون للرئيس ميقاتي مداخلة في جلسات عمل المؤتمر، كما سيعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة والرؤساء والمسؤولين.

وهذا المؤتمر السنوي تحضره 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها رئيس الحكومة في المؤتمر، بعد المؤتمر السابق الذي انعقد في31 تشرين الاول من العام الفائت في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.

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