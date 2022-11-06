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لبنان

الأمطار الغزيرة تصل مساء... واحذروا السيول!

Lebanon 24
06-11-2022 | 04:44
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. كما يتوقع تساقط حبات البرد خاصة في المناطق الشمالية. 
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وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس خريفي معتدل ليوم الأحد بانتظار قدوم منخفض جوي ماطر ابتداء من ليل الأحد- الاثنين والذي سيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الأربعاء على الأقل. تحذير من تشكل سيول خاصة الثلاثاء بسبب غزارة الأمطار خاصة شمال البلاد.
  
- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل خلال النهار، يتحول تدريجا خلال الليل إلى غائم، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة ليل الأحد الاثنين مع احتمال حدوث برق ورعد في المناطق الشمالية.
 
الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. كما يتوقع تساقط حبات البرد خاصة في المناطق الشمالية.
 
الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية حيث ورياح ناشطة كما تشهد الجبال اللبنانية اعتبارا من ارتفاع 2200 متر تساقط للثلوج بشكل متفرق خلال الليل.
 
الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة. يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة, تشتد أحيانا في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد مع تشكل سيول, ورياح ناشطة كما تشهد الجبال اللبنانية اعتبارا من ارتفاع 2000 متر تساقط للثلوج بشكل متفرق خلال الليل. 
  
المصدر: الوكالة الوطنية
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