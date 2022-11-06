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لبنان

قبل هطول الامطار.. هذا ما يحصل من الزلقا الى نهر الغدير

Lebanon 24
06-11-2022 | 05:28
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 أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه في بيان، أن الوزير يقوم في هذه الاثناء بجولة تفقدية على ورش متعهدي الوزارة المكلفة تنظيف وتعزيل مجاري مياه الامطار والمصبات البحرية المستمرة في عملها ليل نهار طيلة ايام الاسبوع، بدءا من اوتوستراد الزلقا انطلياس جونيه ضبيه نهر الغدير السان سيمون وكافة النقاط الحمراء".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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