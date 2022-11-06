قبل هطول الامطار.. هذا ما يحصل من الزلقا الى نهر الغدير

Advertisement

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه في بيان، أن الوزير يقوم في هذه الاثناء بجولة تفقدية على ورش متعهدي الوزارة المكلفة تنظيف وتعزيل مجاري مياه الامطار والمصبات البحرية المستمرة في عملها ليل نهار طيلة ايام الاسبوع، بدءا من اوتوستراد الزلقا انطلياس جونيه ضبيه نهر الغدير السان سيمون وكافة النقاط الحمراء".