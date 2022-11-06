بينها لبنانية.. إليكم 4 أطباق عربية تصدّرت قائمة الأفضل في العالم

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وتضمنت القائمة 10 أطباق من حول العالم، وحصد طبق المحمرة السوري المركز الأول، وفي المراكز الرابعة والخامسة والسادسة 3 أطباق لبنانية هي على التوالي: الحمص، الفتوش وبابا غنوج.وفي المراكز الأخرى في القائمة، حصد المركز الثاني طبق زيتون بارفردة الإيراني، والثالث طبق البدريجاني الجورجي، وفي المرتبة السابعة طبق اللوبيو الجورجي، وفي المرتبة الثامنة طبق بيستو الأسباني، وفي التاسعة أروز روجو المكسيسي، وفي المرتبة العاشرة ميزال باف الهندي.ونشر الموقع تفاصيل عن كل طبق من هذه الأطباق وكيفية تحضيرها.. للإطلاع عليها..