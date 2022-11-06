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لبنان

الصايغ: الحزب التقدمي متمسك بترشيح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية

Lebanon 24
06-11-2022 | 06:15
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 أكد النائب فيصل الصايغ تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي بترشيح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن "التوازنات في مجلس النواب لا تسمح لا لل86 ولا لل65".
 
وأوضح في حديث اذاعي "العلاقة ممتازة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط"، مشيرا الى أن "هناك حلفا تاريخيا لكن لا أحد "يمون" على الآخر في السياسة".
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واعتبر أن "ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يؤدي حتما الى استقرار أمني بين لبنان وإسرائيل".
  
وأشار الصايغ إلى أن لقاء "الأونيسكو" أمس أتى في ظل وضع انتقالي ومرحلة جديدة، لافتا إلى أن "كلام سفير السعودية مهم لناحية عدم نية فرنسا المس باتفاق الطائف".
المصدر: الوكالة الوطنية
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