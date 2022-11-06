آخر كلام.. هذا ما قاله مسؤولٌ بارز في "حزب الله" عن "اتفاق الطائف"

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وخلال احتفال تكريمي في بلدة خربة سلم الجنوبية، لفت قاووق إلى أن الضمانة الحقيقية لاتفاق الترسيم ليس الوسيط الأميركي وليست حكومة لابيد، إنما قدرة وقوة المقاومة، وأضاف: "لن يضيع حق للبنان بوجود المقاومة ولن يضيع نفط ولا غاز للبنان وراءه مقاومة قوية وأبية". رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "لبنان اليوم هو أكثر الدول في المنطقة منعة أمام أكثر حكومة إسرائيلية عدوانية وعنصرية وتطرفية، وهذا دليل على جدوى المقاومة التي حصنت لبنان وجعلته الحلقة الأقوى في الصراع العربي الإسرائيلي"، وأضاف: "لذلك، نحن لا نخشى من أي مواقف من نتنياهو تطال اتفاق الترسيم للمنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان".وخلال احتفال تكريمي في بلدة خربة سلم الجنوبية، لفت قاووق إلى أن الضمانة الحقيقية لاتفاق الترسيم ليس الوسيط الأميركي وليست حكومة لابيد، إنما قدرة وقوة المقاومة، وأضاف: "لن يضيع حق للبنان بوجود المقاومة ولن يضيع نفط ولا غاز للبنان وراءه مقاومة قوية وأبية".

وتابع: "الذين أصروا على رئيس تحد ومواجهة، أدخلوا لبنان في متاهة لا نعرف متى الخروج منها، ونحن أصرينا على رئيس يكون رمزاً لوحدة وإنقاذ البلد، وليس رمزاً للانقسامات وتصفية الحسابات وجر البلد إلى الفتنة والفوضى".



وأكمل: "ما من أحد يطرح تغيير اتفاق الطائف، ونرى أن استخدام هذه القضية، هو للتغطية على التدخلات الخارجية التي تمنع الحوار بين اللبنانيين، وتمنع انتخاب رئيس توافقي، ونحن لن نسمح لأي دولة خارجية أن تمارس وصاية على لبنان، أو أن تحدد مواصفات الرئيس، الذي من المفروض أن يكون توافقيا ووطنيا بمواصفات وطنية مئة بالمئة، فهكذا نخرج من الأزمات، وغير ذلك، نزيد الأزمات تعقيدا".