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لبنان

موسى: أولوية إعطاء لقاح الكوليرا للسجناء

Lebanon 24
06-11-2022 | 07:49
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 غرد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب الدكتور ميشال موسى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أولوية إعطاء لقاح الكوليرا  للسجناء، حيث الاكتظاظ وضيق الحال، أمر مهم يستحق الثناء لوزارة الصحة والداخلية وقوى الأمن الداخلي، ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي واللبناني.  على أمل أن يبقى موضوع السجون أولوية في تخفيف الاكتظاظ وتحسين الشؤون الحياتية و الصحية للمسجونين".
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