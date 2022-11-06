"حماية المدين في إطار التنفيذ الجبري".. كتاب لرئيس نادي القضاة

أصدر رئيس "نادي قضاة لبنان" القاضي فيصل مكي كتابه الثاني والذي حمل عنوان "حماية المدين في إطار التنفيذ الجبري - دراسة مقارنة"، مشيراً الى أنّه "عصارة خبرة عملية في دوائر التنفيذ لأكثر من 17 عاماً، بحيث يتضمن أغلب القواعد القانونية والاتجاهات الفقهية والاجتهادية المعتمدة في نطاق التنفيذ الجبري للأحكام والسندات مع مقارنة مع التطورات التشريعية الحديثة في أكثر من ثمانية بلدان".

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