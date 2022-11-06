"بلبلة" طارئة في سوق الدولار.. هل من علاقة لمَصرف لبنان؟

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ووفقاً للمصادر، فإنّ هذه الإشاعة المُنتشرة، اليوم، دفعت بالعديد من الصرّافين إلى "تقنين" شراء الدولار، وذلك خوفاً من الخسائر الماليّة التي قد تُصيبهم في حال صدور أيّ تعميم يُؤثّر على سعر الصرف.وبحسب المصادر، فإنّ المُعطيات المُتداولة بين الصرّافين لا تستندُ إلى أيّ معلومات مؤكّدة، بل تندرجُ في إطار "أقاويل" جرى تناقلها في ما بينهم، وتضيف: "السبب الأساس لانتشار شائعة صدور تعميم اليوم الأحد بشكل خاص هو أنّه خلال الفترات الماضية، أصدر مصرف لبنان تعاميم مرتبطة بالدولار الأميركي يومي الجمعة والأحد. ولذلك، فإن هذا النهار بالتحديد بات يتطلّب حذراً كبيراً من قبل الصرافين، وقد تفاقم هذا الحذر أكثر مع بروز الشائعة المذكورة، اليوم".وفي السياق، نفت مصادر مصرفيّة لـوجود أي معلوماتٍ دقيقة عن توجّه مصرف لبنان، اليوم الأحد، لإصدار تعميم جديدٍ يرتبط بسحوبات الدولار من المصارف أو لمضاعفة ضخّ الدولار عبر "صيرفة"، لكنها أضافت: "كل شيء وارد في أي لحظة، لكن الأمر يحتاجُ إلى مقدّمات أو معطيات عديدة تستوجب إصدار تعميم جديد، وهي غير متوفرة حالياً".