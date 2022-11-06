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لبنان

ارقام الكوليرا تخطت الـ2500.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-11-2022 | 09:12
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 اشار رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني البروفسور رائف رضا الى ان "ارقام الكوليرا في لبنان تخطت الـ2500 حالة وطالت 17 منطقة" داعيا المعنيين الى "التحرك قبل استفحال المشكلة"، ومعتبرا  ان "الكوليرا اخطر من كورونا والاهم من أخذ اللقاح اتخاذ التدابير اللازمة وإزالة سبب المرض وهي المياه الملوثة المختلطة بمياه الصرف الصحي".
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وذكر ان "مرض الكبد الفيروسي او مرض اليرقان انطلق من نفس المنطقة اي من الشمال قبل اشهر وحذرنا اعلاميا منه ومصدره تلوث المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي لان فحوصات المياه دلت على وجود البراز في فحص الماء وهو مصدر انتقال الامراض ومنها الكوليرا". 

ودعا رضا المواطنين الى "الوقاية والانتباه الى مصدر  المياه وغليها عند الشك او وضع نقطتين من الكلور  المركز 5% غير الممزوج بماده اخرى في كل ليتر من الماء او ملعقة صغيرة من الكلور المركز 5 % داخل كل  20 ليتر ماء، او فنجان قهوة من الكلور داخل خزان مياه سعته الفا ليتر من الماء، غسل اليدين جيدا قبل الطعام وبعد الخروج من المرخاض، النظافه الشخصية، عزل المريض وعدم استعمال اغراضه ولمسها، عدم اكل الخضروات، زعدم اكل   السمك والمحار النيء".

وتمنى على  البلديات، "مراقبة واصلاح شبكات قساطل المياه المهترئة بالتنسيق  مع مؤسسات المياه الرسمية وتفعيل اللجان الاهلية". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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