بالصّور.. شاهدوا ماذا فعل وزير الأشغال على الطرقات

تفقّد وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة جهوزية فرق متعهدي الوزارة وأشغالهم المتواصلة في تعزيل مجاري التصريف والمصبات البحريّة في مختلف المناطق اللبنانيّة.

Advertisement

وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أشار حميّة إلى أنه تم إجراء مُعاينة ميدانية لأسباب الانسدادات والسيول، وإن كانت خارج نطاق صلاحيّات الوزارة.

وأعلنَ حميّة أنه سيتمّ عقد اجتماع يوم غدٍ الإثنين في الوزارة لمختلف المعنيين في الإدارات الأخرى لتنسيق التكامُل.

وتأتي هذه الجولة وسط توقعات بتساقط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة، على أن تكونَ مُترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.