Advertisement

لبنان

بالصّور.. شاهدوا ماذا فعل وزير الأشغال على الطرقات

Lebanon 24
06-11-2022 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1008053-638033484210767185.jpg
Doc-P-1008053-638033484210767185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفقّد وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة جهوزية فرق متعهدي الوزارة وأشغالهم المتواصلة في تعزيل مجاري التصريف والمصبات البحريّة في مختلف المناطق اللبنانيّة.
Advertisement
 
وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أشار حميّة إلى أنه تم إجراء مُعاينة ميدانية لأسباب الانسدادات والسيول، وإن كانت خارج نطاق صلاحيّات الوزارة. 
 
وأعلنَ حميّة أنه سيتمّ عقد اجتماع يوم غدٍ الإثنين في الوزارة لمختلف المعنيين في الإدارات الأخرى لتنسيق التكامُل.
 
وتأتي هذه الجولة وسط توقعات بتساقط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة، على أن تكونَ مُترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-11-06
11:04 | 2022-11-06
11:00 | 2022-11-06
10:55 | 2022-11-06
10:49 | 2022-11-06
10:43 | 2022-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website