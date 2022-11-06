بعدما افتتح على تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله الدولار عصراً!

يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم الأحد في السوق الموازية ما بين 37750 و 37850 ليرة للدولار الواحد.





بينما افتتح الدولار على تسعيرة مرتفعة صباحا ما بين 37950 و 38050 ليرة للدولار الواحد.