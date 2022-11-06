يعاني من الصرع.. عبد المسيح خرج ولم يعد (صورة)

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:



- عبد المسيح سمير الخوري (مواليد عام 1974، لبناني)

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الذي غادر صباح اليوم 6-11-2022، منزله الكائن في محلة الاشرفية، وهو يعاني من Epilepsy او الصرع.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الاشرفية في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 382094-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.