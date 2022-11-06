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لبنان

كان يتلقى العلاج.. سجين يهربُ من مستشفى في النبطية!

Lebanon 24
06-11-2022 | 10:43
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن هروب سجين كان يمكثُ في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول - قضاء النبطية.
وأوضحت المعلومات أن السّجين الفار على علاقة بإشكال آل شرف وآل عمار الذي حصل في بلدة مشغرة - البقاع الغربي قبل أسابيع قليلة. 
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