كان يتلقى العلاج.. سجين يهربُ من مستشفى في النبطية!

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن هروب سجين كان يمكثُ في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول - قضاء النبطية.

وأوضحت المعلومات أن السّجين الفار على علاقة بإشكال آل شرف وآل عمار الذي حصل في بلدة مشغرة - البقاع الغربي قبل أسابيع قليلة.