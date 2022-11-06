كلمة مُرتقبة لنصرالله.. إليكم تاريخها

يتحدّث الأمين العام ‎لـ"حزب الله" السيّد حسن ‎نصرالله عند الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الجمعة المُقبل 11/11/2022، وذلك بمناسبة "يوم شهيد حزب الله".

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