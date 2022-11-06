آخر تحرّك.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (فيديو)

ألقت قوات العدو الإسرائيلي قنابل مُضيئة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلّة وتحديداً مقابل بلدة مارون الرّاس.

ورجّحت المصادر أن يكون إلقاء تلك القنابل مُرتبطاً بالمناورات التي يُجريها الجيش الإسرائيليّ في المنطقة.