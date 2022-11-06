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لبنان

آخر تحرّك.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (فيديو)

Lebanon 24
06-11-2022 | 11:04
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ألقت قوات العدو الإسرائيلي قنابل مُضيئة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلّة وتحديداً مقابل بلدة مارون الرّاس.
ورجّحت المصادر أن يكون إلقاء تلك القنابل مُرتبطاً بالمناورات التي يُجريها الجيش الإسرائيليّ في المنطقة.
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