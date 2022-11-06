نشرَت "المؤسّسة اللبنانية للإرسال - LBCI" مؤخراً مقطع فيديو أعلنت فيه انتهاء ترميم وتجهيز صالة "الشيخ بيار الجميل الرياضية" لكرّة السلة في المدينة الرياضية - بيروت، وذلك بعد مساعٍ وجهودٍ حثيثة قامت بها المؤسسة في وقتٍ قياسي بتوجيه من رئيس مجلس إدارتها الشيخ بيار الضاهر، لإحياء الصّالة التي ضربها الإهمال لفترة طويلة. Advertisement



وجاء إتمام الإصلاحات في الصالة الرياضيّة من أجل السّماح لمنتخب لبنان لكرة السلة بإجراء التمارين وإقامة مبارياته الدولية هناك، بعدما تعذر في وقتٍ سابق استخدام المنتخب لملعب نهاد نوفل نظراً للمبالغ الباهظة التي طلبتها إدارتهُ لقاء ذلك.

وفعلياً، فإنّ طلب أموالٍ طائلة من إدارة الملعب المذكور أدى إلى خلافٍ بينها وبين الـ"LBCI"، لكنّ على ما يبدو هو أن الأمر قد تمّت تسويته بين الطرفين، والدليل هو إعلان القناة عن أن الملعب بات حاضراً وجاهزاً لاستقبالِ المنتخب واستخدامه لإقامة مبارياته الدولية.

وبحسب الـ"LBCI"، فإنّ المشهدية الحاليّة تشير إلى أن منتخب لبنان بات يحظى بملعبين بدل الملعب الواحد، وهما قاعة "الشيخ بيار الجميل الرياضية" في المدينة الرياضية - بيروت، وملعب نهاد نوفل.