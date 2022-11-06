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لبنان

مأساةٌ اغترابيّة.. لبنانيان يخسران حياتهما بفيضانات أستراليا! (صورة)

Lebanon 24
06-11-2022 | 11:43
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فجعت الجالية اللبنانية في أستراليا برحيل الشابين غصن غصن وبوب شاهين من بلدة كوسبا في الشمال، وذلك نتيجة الفيضانات التي تشهدها مدينة سيدني الأسترالية وضواحيها منذ فترة طويلة. 

وعُثر اليوم على جثة شاهين على بعد نحو 50 كلم من مكان الحادث، بعد أيام عدة من العثور على صديقه غصن.
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