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لبنان

وسط "الشّغور".. وزيرٌ يقترحُ صورة بديلة للرئيس!

Lebanon 24
06-11-2022 | 12:12
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تحت عنوان "دلالات ورمزية صورة رئيسِ الدولةِ في وظيفتها ومَعْنَاها ومَبْنَاها"، قال وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس عبر صفحته على "فيسبوك":

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"شغور في الرئاسة.. فراغ على الحائط..!

كي لا نشعر بالإحباط كلَّ موسم إنتخاب رئيس للجمهورية ، ماذا لَوْ إستبدلنا صورة الرئيس بخارطة لبنان ؟ ..!

مِنْ تُراثاتِ الحياةِ السياسية ، في وُجوهِهها و أَشكالِها و أَنماطِها ، الديمقراطية والعسكرية والشموليَّة والملكيَّة والديكتاتورية  والتوتاليتاريَّة ، أَنْ تُرْفَعَ في مُؤسساتِ الدَوْلةِ الدستورية و الإدارية و مَقارِّ بِعثاتِها الدبلوماسيةِ ، صُورَةُ رئيسِ  البلادِ مع خَلْفِيَّةِ عَلَمِ البلَدِ ، طِيلَةَ فَترَةِ  رِئاسَتِهِ و عَهْدِهِ ، كَرَمْزٍ  لِكَرَامَةِ  الوطنِ و دلالَةٍ على هَرَمِيَّةِ السُلطَةِ ، و أَنَّ للدولةِ  رَأْسٌ ، بمَعزَلٍ ما إذا  كانت السلطةُ التَنفيذيَّةُ مُناطَةٌ بِهِ كاملةً  ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ بِمَثَابَةِ  مَلَكٍ أبيض لا يملك  ، أَوْ رئيسٍ فَخْريٍّ يَرأَسُ و لا يَحكُمُ  ..!
في لبنان ، بلد المتغيّراتِ السياسية و التبدلات الزمنية ، تحضر أزمة ( تعليق ) و ( نزع ) صورة رئيس الجمهورية ، بعد بداية كل عهد و إنتهاء الولاية الرئاسية ، بسب عدم إنتخاب رئيس في الفترة الدستورية وما تنتجه من حالات شغور  رئاسي ، فتحدث أزمة بروتوكولية  ، تحارُ معها المؤسسات و الإدارات بكيفية التعامل مع الواقع المستجد في الوقت  الضائع بين  رئيس سابق و رئيس لم يُنتَخب بعد  .
و اذا كانت دوائر البروتوكول في القصر  الجمهوري  تسارع  الى رفع صورة ألرئيس عن صفحة الرئاسة في وسائل التواصل  و في أجنحة القصر و دوائره ، و إنزال العلم  و إغلاق مكتب ألرئيس ، إعلاناً عن  فراغٍ في إشغال القصر  من رئيس جديد ، فالموضوع البروتوكولي الأكثر  إلحاحاً هو إصدار مذكرة  ادارية  من المرجع المختص  بشأن رفع صورة الرئيس من المقرات و الادارات العامة ، تماما مثل المذكرة التي تصدر برفع صورة الرئيس للجمهورية  عند إنتخاب رئيس جديد.  و حيث ان لبنان  يشهد  حالات متكررة للفراغ على مستوى الرئاسة الاولى، فإن المطلوب  هو الإسراع بوضع آلية ادارية وبروتوكولية برفع صورة الرئيس المنتهية و لايته وفق مراسم تحفظ كرامة الرمز وشرف الشخص.

غير أن صورة الرئيس أوْ  رَأْسِ الدَوْلة  في دول العالم الثالث، لَها مسار و مفهوم مختلف عن غيرها من بقية الدول و المجتمعات والانظمة السياسية ، حيث تَتَبَدُّلُ  المفاهيم و يكون لكل صورة ظلها و ابعادها و رمزيتها، وصولا الى مرتبة القدسية في بعض المجتمعات ذات التبعية الإِنقِيَادِيَّةِ و الإسْتِسْلامِيَّة..!
فالحَيَاةُ السِيَاسيَّةُ  لها سُلوكاتُها و طُقُوسِيَاتُها و تقاليدُها و أَعَرافُها  و تَقَاليدُها و المَرَاسِمُ الخاَصَّةُ  بِها . و مِنْ هذهِ التقليدِيَّاتِ  والبروتوكولاتِ  ،رَفْعُ صورةِ رَئيس الدولةِ في المَقرَّاتِ والمُؤَسَّساتِ  الرسميَّةِ داخلَ الوطنِ و خارِجَه .    
وبما أَنَّ السُلُوكَاتِ الشعبية الرَفْضِيَّةِ للجَمَاعَاتِ السياسيََةِ ، غَالبَاً ما تَتَّخِذُ شَكْلَ إِحْتِجَاجَاتٍ إعْتِراضِيَّةٍ مَيدانِيَّةٍ ، تُتَرْجَمُ  مِن خِلالِ  حَقِّ المُمَارَسَةِ الديمقراطيَّةِ ، أَوْ إِستِعْراضِ  فَائِضِ القُوَّةِ السِيَاسيَّةِ  أوْ التَخْريبِيَّةِ لدى بعضِ الجِِهَاتِ أَو الأفرادِ المُنَدَفعينَ عَفْواً أَوْ تَنْظيماً للإِعتِراضِ ، مُتَسَلِّحينَ بِِمَبْدأ حُريَّةِ الرأي والتعبير،
فإِنَّه قدْ يكونُ من المُفيدِ { كَحالَةٍ تَجريبيَّةٍ} ، إقتراحُ إِستبدالِ صُورَةِ رئيسِ الدولةِ في هذهِ الأنماطِ ولمجموعاتِ السياسية  بعَلمِ البلَدِ مُظَلِّلاً الخَارِطَةِ الجُغرافيةِ...لا أكثرَ ولا أَقَلَ و من دونِ أَيِّ إضافاتٍ. و ذلكَ مَنْعاً لِتَعريضِ شَخْصِ  الرئيس لإِعتداءاتٍ مَعنَوِيَّةٍ ، يَشعُرُ معها كُلُّ مواطِنٍ أَنَّ كرامَتَهُ مُسَّتْ. وليسَ في ذلكَ أَيُّ إِنتقاصٍ منِ سِيادِيَّةِ رئيس البلادِ أَوُ مَسٍّ بِِرَمزِيَّةِ مَقَامِهِ التمثيلي و الدستوري، بل هي  مُجَرَّدُ فِكرَةٍ لِمَنْعِ فَتائِلِ الفِتَنِ الرخيصةِ مِنَ الإشتعال في ظُروفِ  هذا الزَمَنِ الضائِعِ من عُمْرِ الوطنِ ، الذي لَمْ  يَبدأْ تاريخُهُ بصورة زعيم ، ولَنْ تُسْدَلَ السِتَارةُ عليه إذا ما تمّ إستبدالُ  صورة الرئيس بصورةِ الوطن ( عَلَماً و خارِطةً)!

وكما يتم اتباع مراسم خاصة مشفوعة بمذكرة ادارية  لرفع صورة  رئيس الجمهورية  في المقرات و المؤسسات  الرسمية و البعثات الدبلوماسية و الدوائر الرسمية عند انتخاب رئيس جديد ، يجب اصدار مذكرة مماثلة لرفع الصورة مع انتهاء الولاية و ابدالها بصورة الرئيس الجديد..و في الحالات الاستثنائية التي تتكرر في لبنان ، فإن الحل هو رفع الصورة (الوطن ) كي لا نشعر  بشغور في الرئاسة  و فراغ على الحائط!".
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