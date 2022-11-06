Advertisement

لبنان

ميقاتي التقى الرئيس القبرصي في مصر.. هذا ما قيل عن "الترسيم" بين البلدين

Lebanon 24
06-11-2022 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1008098-638033598331741591.jpg
Doc-P-1008098-638033598331741591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اليوم في مقر إقامته في شرم الشيخ بمصر، عشية افتتاح "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27" غداً.
Advertisement
وشارك في اللقاء الوفد اللبناني الى المؤتمر وضم وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان لدى مصر علي الحلبي.
وحضر عن الجانب القبرصي وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة ناتاشا بيليديس، الناطق الرسمي باسم الرئاسة القبرصية ماريوس بيليكونيس، وسفيرة قبرص في مصر بولي لوانو.
وخلال الاجتماع، أكد الرئيس القبرصي والرئيس ميقاتي "أهمية تعزيز العلاقلت الثنائية بين البلدين، وضرورة  تطويرها في كل المجالات لا سيما في مجال الطاقة".
وشدد الرئيس القبرصي "على ضرورة متابعة ملف الترسيم البحري بين البلدين الذي توقف عام 2007"، فشدد الرئيس ميقاتي "على العمل من قبل وزير النقل اللبناني لمتابعة نتائج زيارة الوفد القبرصي الى لبنان قبل ايام"، مشددا "على أن  لا عراقيل في هذا المجال".
وشكر الرئيس ميقاتي "الرئيس القبرصي على التعاون في مجال البيئة لا سيما لجهة توقيع اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الحرائق"، متمنياً "زيادة الاهتمام بوضع رجال الاعمال والشركات اللبنانية في قبرص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:02 | 2022-11-06
22:03 | 2022-11-06
22:11 | 2022-11-06
22:53 | 2022-11-06
22:49 | 2022-11-06
22:46 | 2022-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website