البابا فرنسيس: لبنان يسبب لي الألم... ساعدوه!

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دعا البابا فرنسيس السياسيين اللبنانيين إلى "تنحية... مصالحهم الشخصية" والتوصل إلى اتفاق لملء فراغ السلطة.وقال البابا في مؤتمر صحافي على متن الطائرة التي أعادته من البحرين "أستغل هذه اللحظة لمناشدة السياسيين اللبنانيين: عليكم تنحية مصالحكم الشخصية والالتفات إلى البلد والتوصّل إلى اتفاق".وأضاف :"لا أريد أن أقول أنقذوا لبنان، لأننا لسنا منقذين. ولكن أرجوكم: ادعموا لبنان، ساعدوه كي يخرج من هذا الوضع السيى. دعوا لبنان يستعيد عظمته"، مشيراً إلى أنّ هناك "سبُلاً" لذلك.وأكد البابا فرنسيس أنّ لبنان "كريم جداً ويعاني"، مشيراً إلى شعوره بـ"الألم" أمام الأهوال التي يمرّ بها البلد حيث بات يعيش 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر، وفق ما ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية".