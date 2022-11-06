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لبنان

بعد لقائه برّي اليوم.. ماذا أعلن جنبلاط عن "رئاسة الجمهوريّة"؟

Lebanon 24
06-11-2022 | 12:25
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استقبل رئيس مجلس النوّاب نبيه بري في عين التينة، مساء اليوم الأحد، رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط.
 
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وبعد لقاءٍ استمرّ لنحو ساعة، أكّد جنبلاط في تصريحٍ للصحافيين على أهميّة الوصول إلى الاستحقاق الرئاسي واستعراض الأسماء المطرُوحة في سياقهِ، مجدداً تمسكه بترشيح النائب ميشال معوّض للرئاسة الأولى، وقال: "ثمة فرقاء آخرون في البلد.. فليتمّ التداول بأسماء أخرى وقد يكون معوّض أحدها".

وأشار جنبلاط إلى أنه "تم الاتفاق ألا يكون هناك مُرشّح تحدٍّ"، موضحاً أنّ "بري لم يتراجع عن الحوار إنما بعض الأفرقاء رفضوه وهذا خطأ".

وختم: "التواصل مُستمرٌّ مع الصديق والحليف، وأخيراً بإمكاننا تهنئة الرئيس بري على جهوده بالترسيم بعد 9 سنوات". 

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