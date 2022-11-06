دردشة لبرّي مع الصحافيين حول "الرئاسة".. ما الذي أعلنه؟

أكّد رئيس مجلس النواب ‫نبيه بري ‬أن "التراجع عن فكرة الحوار لا يعني نعي التوافق السياسي بشأن استحقاق رئاسة الجمهورية"، وقال: "لقد أعلنت أنه ستكون هناك جلسة انتخابيّة كل أسبوع، وعلى الأطراف التشاور خلال الفترة الفاصلة بين الجلسة والأخرى للوصول إلى التوافق".

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وفي دردشة مع الصحافيين في عين التينة، مساء اليوم الأحد، قال بري: "حاولت استمزاج آراء جميع الكتل قبل توجيه الدعوات بشكل رسمي وبعد أن أوضحت كتلتان أساسيتان هما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر رفضهما لفكرة الحوار، تراجعت عن الموضوع".

وأضاف بري: "القوات اللبنانية وضعت شرطاً تعجيزياً وهو دعوة 128 نائباً الى جلسة الحوار فيما تحفظ التيار عن الطرح".