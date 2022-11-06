آخر مُستجدات "الكوليرا" في لبنان.. هذه أرقام الإصابات والوفيات

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، تسجيل 10 إصابات جديدة بوباء "الكوليرا" رفعت العدد التراكمي للاصابات إلى 436 حالة.

إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، موضحة أن العدد التراكمي للوفيات هو 18.