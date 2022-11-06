عبر "تويتر".. هكذا غرّد وهاب عن "الطائف"

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لنكن صريحين الطائف تفاهم أميركي- سعودي -سوري. هل تتحدثون عن هذا الطائف أم لديكم طائف آخر؟".

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