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لبنان

"انفجار كربير" يُشعل حريقاً في طرابلس.. والدفاع المدني يتحرّك لإخماده

Lebanon 24
06-11-2022 | 14:00
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ضرب حريقٌ، مساء اليوم الأحد، محلات درويش في منطقة باب التبانة - طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وأشارت المعلومات إلى أنّ الحريق سببه انفجار مادة الكربير، وقد عملت فرق الإطفاء على اخماده قبل امتداده إلى المنازل والمتاجر المُجاورة.
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