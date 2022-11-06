"انفجار كربير" يُشعل حريقاً في طرابلس.. والدفاع المدني يتحرّك لإخماده

ضرب حريقٌ، مساء اليوم الأحد، محلات درويش في منطقة باب التبانة - طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وأشارت المعلومات إلى أنّ الحريق سببه انفجار مادة الكربير، وقد عملت فرق الإطفاء على اخماده قبل امتداده إلى المنازل والمتاجر المُجاورة.