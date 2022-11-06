ياسين: قمّة المناخ في شرم الشيخ مصيريّة بالنسبة للبنان

اعتبر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنّ "قمة المناخ في شرم الشيخ هي قمّة مصيرية خصوصاً بالنسبة للدول الصغيرة مثل لبنان التي تتأثر بالتغير المناخي وبارتفاع درجات الحرارة".

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وأشار ياسين إلى أن "القمة أساسيّة جداً ودول العالم تنظر إليها بشكلٍ مهم"، وقال: "هناك دولٌ لا تؤثر كثيراً على الانبعاثات بسبب حجم اقتصاداتها الصغيرة، لكنها تتأثر بشكل كبير بالتلوث وارتفاع درجات الحرارة".

وأكمل: "نحنُ نعمل مع الدّول للتشديد على التأقلم مع التغير المناخي، والتأكيد على أهمية دعم الدّول الصناعيّة للدول النّامية عبر صندوق التكيف".