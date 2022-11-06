Advertisement

لبنان

بو صعب: استمرار التصويت بالورقة البيضاء خلال جلسات "الرئاسة" لم يعد مقبولاً

Lebanon 24
06-11-2022 | 15:32
A-
A+
Doc-P-1008130-638033709420149880.jpg
Doc-P-1008130-638033709420149880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرَ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن استمرار التصويت بورقة بيضاء خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهوريّة هو أمرٌ لم يعد مقبولاً، وقال: "سأصوّت لمرشح ولم أحسم أمري بعد بالنسبة للاسم، لكنني لن أصوّت بورقة بيضاء وهذا أمرٌ ناقشناه في تكتل لبنان القوي، وكلّنا اتفقنا على أن الورقة البيضاء لم تعد مقبولة والثلاثاء سنبحث أكثر ونتمنى أن يكون هناك خيارٌ للتكتل غير الورقة البيضاء". 
Advertisement
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، أوضح بو صعب أنه "طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري الاستمرار في جهوده بشأن الاستحقاق الرئاسي"، وأضاف: "قال لي الرئيس بري أنه يتوجب عليّ بحُكم موقعي التشاور مع الكتل وهذا الأسبوع سنتواصل مع الأفرقاء لنرى كيف نطلق التشاور أما بطاولة حوار يرأسها بري أو بتشاورٍ منفصل بين الجميع لتسهيل انتخاب رئيس". 
وأكمل "من هو المرشح للرئاسة الذي لا يكون مرشح تحدّ هو السؤال الذي يجب أن نجد له اجابة من خلال التشاور لأن أي مرشح تحدٍّ هناك شبه استحالة لتتأمن له الاكثرية. لا يجب ان تختبئ وراء اصبعنا فالجميع يقوم بمبادرات ويطرح مواصفات وحين تطرح الاسماء تفشل المبادرات لذلك لننتقل الى المفيد ولنضع الاسماء ونرى من منها قادر على  الوصول".
وأعرب بو صعب عن خشيته من "الفوضى"، مشيراً إلى أنه البدء برؤيتها، وقال: "من يريد ان يصطاد في الماء العكر ليستثمر في الانتخابات الرئاسية من الممكن ان يدفع بهذا الاتجاه ولا يمكن ان نعيش مع الفراغ ولا يجب ان يطول ويجب ان نصل لتفاهم على رئيس وبعدها تشكيل حكومة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
واعتبر بو صعب أن الخلاص يحتاج الى عدّة خطوات وبدأنا بموضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وأضاف: "ايجابيات هذا الملف لا تخفى على احد وهي الخطوة الاولى التي تعطينا امل وقد تمّت بنجاح".
ورأى نائب رئيس مجلس النواب أن الصندوق السيادي يجب أن يضمن الثروة النفطية للاجيال المقبلة بطريقة شفافة ومن دون استغلال سياسي وتحفظ الاموال"، مؤكداً أن "الاهم في هذا الاطار هو الشفافية"، وأضاف: "الأميركيون والاوروبيون على استعداد لمساعدة لبنان على ان يكون لديه صندوق سيادي شفّاف يحظى بثقة دولية. كذلك، فقد توصلنا مع الوفد القبرصي الى اتفاق شفهي في يوم واحد وطلبت من وزير الاشغال الا يأخذ الموضوع الاداري وقتا والا نكون معنيين باي خلاف اقليمي قد يؤخر الاتفاق مع قبرص".






تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:02 | 2022-11-06
22:03 | 2022-11-06
22:11 | 2022-11-06
22:55 | 2022-11-06
22:53 | 2022-11-06
22:49 | 2022-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website