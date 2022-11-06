"مواجهة".. وزير الاقتصاد يكشف ما قاله جبران باسيل له

أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن "السعودية ما زالت مُهتمة بالشأن اللبناني"، موضحاً أن دولة الكويت تُساهم بشكل كبير في تحسين الوضع اللبناني.

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"الجديد"، أشار سلام إلى أنه "لن تتم الدعوة إلى جلسة حكومية إذا كانت ستؤدي إلى إشكالية خصوصاً في ظل تصريف الأعمال وسط الشغور الرئاسي"، وقال: "أنا حزين لعدم تشكيل حكومة جديدة، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يدعو إلى جلسة لحكومة تصريف الأعمال الحالية إلّا بالتنسيق مع قوى الحكومة ومجلس النواب".

وكشف سلام عن حصول تواصل بينه وبين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وقال: "لقد أبلغني الأخير بأننا ذاهبون إلى مرحلة مواجهة إذا بقي عدم الوضوح بموضوع عمل الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية، وقلت إن موقفي هو النص والقانون والدستور".