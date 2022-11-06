ضو: تكتل نواب "التغيير" في وضع "كوما" ولن ننتخب فرنجيّة رئيساً

اعتبر النائب مارك ضو أنّ "رسالة رئيس الجمهورية السّابق ميشال عون إلى مجلس النواب بشأن حكومة تصريف الأعمال لا تُقدم ولا تؤخر"، مشيراً إلى أن "تلك الرسالة هي بمثابة البيان الأول لعودة عون إلى الحياة السياسية كنوعٍ من تصفية الحسابات ولتسجيل نقاط سياسية".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، كشف ضو أنّ تكتل نواب التغيير في وضع "كوما" حالياً، موضحاً أن "النقاش اليوم هو حول الخيارات لإعادة جمع النوّاب الـ13".

وشدّد ضو على أن "التموضع الوسطي لن يُساعد في انتخاب حالة حقيقية في رئاسة الجمهورية"، مؤكداً أنه "لا يحقّ لأحد أن يقاطع جلسات انتخاب الرّئيس".