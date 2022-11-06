Advertisement

لبنان

ضو: تكتل نواب "التغيير" في وضع "كوما" ولن ننتخب فرنجيّة رئيساً

Lebanon 24
06-11-2022 | 16:22
A-
A+
Doc-P-1008134-638033740140989750.jpg
Doc-P-1008134-638033740140989750.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر النائب مارك ضو أنّ "رسالة رئيس الجمهورية السّابق ميشال عون إلى مجلس النواب بشأن حكومة تصريف الأعمال لا تُقدم ولا تؤخر"، مشيراً إلى أن "تلك الرسالة هي بمثابة البيان الأول لعودة عون إلى الحياة السياسية كنوعٍ من تصفية الحسابات ولتسجيل نقاط سياسية".
Advertisement
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، كشف ضو أنّ تكتل نواب التغيير في وضع "كوما" حالياً، موضحاً أن "النقاش اليوم هو حول الخيارات لإعادة جمع النوّاب الـ13".
وشدّد ضو على أن "التموضع الوسطي لن يُساعد في انتخاب حالة حقيقية في رئاسة الجمهورية"، مؤكداً أنه "لا يحقّ لأحد أن يقاطع جلسات انتخاب الرّئيس". 
 
وتابع: "سلّتنا الرئاسية محصورة في 3 أسماء هم زياد بارود و ناصيف حتّي و صلاح حنين، والأكيد لن ننتخب سليمان فرنجية".
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:02 | 2022-11-06
22:03 | 2022-11-06
22:11 | 2022-11-06
22:55 | 2022-11-06
22:53 | 2022-11-06
22:49 | 2022-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website