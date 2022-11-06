عون: لاستكمال الحوار مع كافة الكتل النيابية للتوافق على اسمٍ للرئاسة

كشف عضو تكتل "لبنان القويّ" النائب آلان عون أن هناك سلسلة من الآراء في تكتل "لبنان القوي" بشأن كيفية التصويت خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وقال: "هناك رأي يقول بأنه يجب البقاء على الورقة البيضاء في حين أن الرأي الآخر يريد طرح أسماء مرشحين، ولكن السؤال: ماذا تختلف الورقة البيضاء عن التصويت بالشعارات؟".

Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أعلن عون عن عدم الاتفاق بشكل حاسمٍ ضمن التكتل على اسمٍ للتصويت به في جلسة الانتخاب المقبلة، وأضاف: "كذلك، لم نتفق بشان إمكانية الإبقاء على الورقة البيضاء من دون الخروج من القاعة".

واعتبر عون أنه ما من توجّه حاسم في مجلس مُشرذم، مشدداً على وجوب استكمال الحوار مع كافة الكتل للتوافق على اسم للرئاسة، وأردف: "البلد بحاجة إلى تركيبة جديدة، ويجب الإستفادة من الإستحقاق الرئاسي لحماية المرحلة المقبلة، كما أنه يجب خلق تفاهمات بين الأفرقاء الأساسية".