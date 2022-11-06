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لبنان

الخير: من يُنادي بانتخاب رئيس للجمهورية لا يُمكن له تعطيل نصاب الجلسات

Lebanon 24
06-11-2022 | 16:40
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أكد النائب أحمد الخير أن الأولوية اليوم هي للمرشح السيادي في استحقاق رئاسة الجمهورية، معتبراً أن "الطريقة التي رُشّح فيها النائب ميشال معوض للرئاسة سببت له الأذى"، وقال: "القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر رفضا الحوار، لكن ما هو البديل؟".
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وفي حديث عبر قناة "الجديد"، فقد رأى الخير أنه "من غير المقبول أن يكون هناك كتل نيابية تُعطل نصاب الجلسات ولا تريد الذهاب إلى حوار وطني للبحث بحلول جِديّة للخروج من الأزمة"، وسأل: "من الذي يعطل نصاب الجلسات اليوم؟"، وأكمل: "من ينادي بأنه يريد انتخاب رئيس للجمهورية لا يمكن له أن يعطل نصاب الجلسات ومهمتنا اليوم ألّا نحرق أسماء".
إلى ذلك، فقد اعتبر الخير أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "عمل يلي عليه وزيادة"، إلّا أن العهد بقي يُناور حتى اللحظة الاخيرة للضغط أكثر على رئيس الحكومة للتنازل.
 
 

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