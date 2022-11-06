22
o
بيروت
21
o
طرابلس
4
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
22
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الموت يُؤلم نائباً.. والدته فارقت الحياة!
Lebanon 24
06-11-2022
|
16:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيّب الموت والدة النائب ميشال ضاهر السيدة جورجيت نقولا شبوع.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الثلثاء 8 تشرين الثاني الجاري عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة سيدة البشارة الفرزل.
وتقبل التغازي يومي الإثنين والثلثاء في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، ويوم الخميس في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاتوليك - طريق الشام، من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساء.
"لبنان24" يتقدم بأحرّ التعازي من ضاهر وعائلته، ويسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
Advertisement
لبنان
تعازي ووفيات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الطقس سينقلب: منخفض جوي عملاق سيضرب لبنان.. أمطار وثلوج وأجواء باردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سينقلب: منخفض جوي عملاق سيضرب لبنان.. أمطار وثلوج وأجواء باردة في هذا الموعد
02:05 | 2022-11-06
06/11/2022 02:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء وساعات التغذية.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
جديد الكهرباء وساعات التغذية.. إليكم آخر المعطيات
03:15 | 2022-11-06
06/11/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أين انتقل جريصاتي بعد انتهاء عهد عون؟ وماذا عن علاقته بباسيل؟
Lebanon 24
أين انتقل جريصاتي بعد انتهاء عهد عون؟ وماذا عن علاقته بباسيل؟
01:45 | 2022-11-06
06/11/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسَك بها.. ماذا فعل سليم جريصاتي بـ"ساعة" سامي الجميل؟
Lebanon 24
أمسَك بها.. ماذا فعل سليم جريصاتي بـ"ساعة" سامي الجميل؟
02:45 | 2022-11-06
06/11/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة صباحية مرتفعة للدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
تسعيرة صباحية مرتفعة للدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
02:18 | 2022-11-06
06/11/2022 02:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:02 | 2022-11-06
بري يدفع للتسمية و"حزب الله"محكوم بباسيل!
22:03 | 2022-11-06
"الكابيتال كونترول" يعود اليوم أمام اللجان النيابية
22:11 | 2022-11-06
حكومة تصريف الأعمال: بصلاحيات رئيس الجمهورية من دون ممارستها
22:55 | 2022-11-06
"حزب الله" غير مقتنع بمبررات رفض باسيل لفرنجية
22:53 | 2022-11-06
صلاحيات الحكومة "صامدة"... رغم الشغور الرئاسي وثغرات الدستور
22:49 | 2022-11-06
البابا قلق على لبنان... وحض ماكرون لمساعدته
فيديو
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
04:08 | 2022-11-06
07/11/2022 05:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)
23:30 | 2022-11-05
07/11/2022 05:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
03:24 | 2022-10-31
07/11/2022 05:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact