الموت يُؤلم نائباً.. والدته فارقت الحياة!

غيّب الموت والدة النائب ميشال ضاهر السيدة جورجيت نقولا شبوع.



يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الثلثاء 8 تشرين الثاني الجاري عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة سيدة البشارة الفرزل.



وتقبل التغازي يومي الإثنين والثلثاء في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، ويوم الخميس في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاتوليك - طريق الشام، من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساء.

"لبنان24" يتقدم بأحرّ التعازي من ضاهر وعائلته، ويسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.